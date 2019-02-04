المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

دياكيه

أكد لاعب فريق العين، إبراهيم دياكيه، جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه إمام الإمارات، مساء الغد، إذ نشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه لأحد أهدافه في شباك «الصقور»، التي ساعدت فريقه على الفوز وقتها.

إشادة

أشاد لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، بأداء زميليه خميس إسماعيل وعلي سالمين، مع المنتخب الوطني، في كأس آسيا، إذ نشر صورتهما على حسابه في «إنستغرام»، وعلق عليهما قائلاً: «قمتم بعمل جيد».

شكر

بعث نادي الظفرة برسالة شكر وتقدير لإدارة نادي عجمان على حُسن استقبالهم لبعثة الفريق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بدوري تحت 16 سنة، وذكر النادي في «تغريدة» أن ذلك يدل على الروح الرياضة بين أندية الدولة.