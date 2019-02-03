ماذا قال العنبري عن حظوظ الشارقة في الفوز بلقب الدوري؟

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، صعوبة المواجهة المرتقبة للفريق بعد غد الثلاثاء أمام الظفرة في الجولة الأولى للدور الثاني في دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا الى أن الظفرة غير أخيرا من طريقة وأسلوب لعبه بجانب تطور مستوى الفريق في الفترة الماضية، مشددا على أن مباريات الدور الثاني للدوري ستكون صعبة على كل الفرق، لافتا الى أنه لم يحالفهم التوفيق في التعاقد مع لاعبين مواطنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رافضا في الوقت ذاته تأكيد أن يكون طريق الشارقة مفروشا بالورود في الفوز ببطولة الدوري، مؤكدا أن المنافسة ستكون صعبة خصوصا مع أقرب منافسيه في الصدارة وهو العين وكذلك في المربع الذهبي وعلى صدارة الترتيب العام لكنه تمنى في ذات الوقت أن تكون النهاية سعيدة بالنسبة لفريقه في الفوز باللقب.

وقال عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأحد بمقر النادي في منطقة الحزانة في الشارقة " على الرغم من أن الشارقة استفاد من فترة توقف الدوري بخوض عدد من المباريات الودية خاصة خلال المعسكر الخارجي الذي أقيم في السعودية وتم خلاله إتاحة الفرصة للاعبي الصف الثاني للمشاركة الا أنه لن تكون هناك مواجهات سهلة في الدوري سواء بالنسبة للشارقة أو لكل فرق المنافسة كون أن الفرق استفادت هي الأخرى من فترة توقف الدوري في دعم صفوفها ومعالجة السلبيات".

وشدد العنبري على أن الشارقة بات يملك دكة بدلاء قوية، واصفا ذلك بانه أمر إيجابي بالنسبة للفريق.

وبشأن عدم تعاقد الشارقة مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة أوضح العنبري" على الرغم من أنه لم يحالفهم التوفيق في الشارقة في التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الا أن ثقتي كبيرة في اللاعبين الحاليين".

وأشار العنبري الى أن الشارقة لم يكن في حاجة الى التعاقد مع لاعبين جدد خصوصا على صعيد اللاعبين الأجانب.