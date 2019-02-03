الرمادي: الجولة الـ 14 ستتأثر بحالة الإحباط لخروج «الأبيض» الآسيوي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن «الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي ستتأثر بحالة الإحباط المسيطرة على الشارع الرياضي، بسبب الإخفاق الآسيوي للمنتخب».

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «ما حدث من ردود أفعال، سواء من الإعلام أو الجماهير، أو حتى من بعض الرياضيين، سينعكس على الجولة المقبلة».

وأضاف: «في النهاية كانت مباراة في كرة القدم، وعلينا ألا ننسف العمل الذي قام به الجميع في الفترة السابقة».

وتابع: «يجب أن يكون هناك تقييم لمدى جدوى الاحتراف، خصوصاً في ما يتعلق باللاعبين، وهل هم يُطبقون المنظومة بمفهومها الصحيح أم من الناحية المالية فقط؟ لذلك يجب أن نخرج بورقة عمل تشارك فيها الأندية واتحاد الكرة لتصحيح المسار، وبما يخدم في النهاية المنتخب».