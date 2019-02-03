أروابارينا: «كأس آسيا» لم تؤثر في الدوليين فقط

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن خروج المنتخب من نصف نهائي كأس آسيا، لم يؤثر سلباً فقط في اللاعبين الدوليين، ولكن كان تأثيره سلبياً في جميع اللاعبين في الفريق، الذين كانوا يتمنون أن يحقق الأبيض اللقب.

وقال في مؤتمر صحافي أمس، استعداداً للقاء الجزيرة: لدي ثقة بالدوليين، وقدرتهم على تجاوز سلبيات الخروج الآسيوي، لافتاً إلى أن شباب الأهلي تنتظره العديد من المواجهات الصعبة في النصف الثاني من الموسم، بينما أكد أن الفريق استفاد من فترة التوقف الطويلة، بسبب كأس آسيا، في تجهيز اللاعبين، واستعادة اللاعبين المصابين.

وأضاف: لم نجر أي تغييرات في قائمة الفريق، باستثناء عودة سعيد جاسم من الظفرة، وأنا أثق بإمكانات اللاعبين، ونحن لدينا الرغبة في بداية الدور الثاني بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، رغم صعوبة المباراة، أمام فريق قوي، ولديه لاعبون على مستوى عالٍ في خط الهجوم، ويجب علينا أن نركز على نقاط ضعف المنافس.