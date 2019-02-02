خالد عبيد: نقطة ضعف زاكيروني التغييرات المستمرة في التشكيلة

المصدر: منصور سندي - دبي

أكّد مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، أن النتائج التي حققها مدرب المنتخب زاكيروني تُعد في تقديره جيدة قياساً بالظروف التي مرّ بها المنتخب في الفترة الماضية، خصوصاً على صعيد تعرّض لاعبين مؤثرين للإصابة، لكنه شدد على أن «التغييرات المستمرة في التشكيلة، مثلت نقطة ضعف واضحة لزاكيروني».

وتابع: «المنتخب لم يخسر مع زاكيروني رسمياً سوى في مباراتين، في نصف نهائي كأس آسيا، وفي نهائي كأس الخليج 23».

وأضاف: «رغم أنني أمنح 6 من 10 درجات لفترة زاكيروني، لكنني لست مع استمراره، وأرى أن رحيله منطقي». وتابع: «زاكيروني لم يستقر على تشكيلة، بل كان يغيّر فيها باستمرار مع بداية كل مباراة في بطولة آسيا، وهذه نقطة ضعف أثرت سلباً في مشوار المنتخب قارياً».

وأكد خالد عبيد: «زاكيروني كان يسير بشكل صحيح في كأس آسيا، لكن التغييرات المستمرة التي كان يقوم بها قصمت ظهر الأبيض، لأن ثبات التشكيلة في كل مباراة أمر بالغ الأهمية، باستثناء طبعاً بعض التغييرات المنطقية خلال سير المباراة أو بسبب الإصابات».

وأكمل «أرقام زاكيروني مع المنتخب تتحدث عن نفسها، وقد يكون أداء المنتخب غير مقنع خلال فترته، لكن النتائج التي حققها خلال الفترة الماضية جيدة، وقد يكون الفكر الذي ينتهجه زاكيروني وطريقة لعبه لا يتماشيان مع المنتخب».