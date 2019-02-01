طبيب العين يحدد فترة غياب "بامبو" عن الملاعب

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أن المدافع الدولي، محمد أحمد "بامبو" خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة لإعادة بناء الرباط الصلييي.

وقال طبيب الفريق جوريكا راكيتش في تصريحات صحافية لموقع نادي العين اليوم "الجمعة" إن محمد أحمد سيبتعد عن الملاعب لفترة زمنية نحو ثمانية أشهر من أجل التعافي من الإصابة.

وكان المدافع محمد أحمد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة المتتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي في الدور ربع النهائي لبطولة أمم آسيا.

ويعد "بامبو" أحد أهم العناصر في تشكيلة المنتخب الوطني وفريق العين الذي حصل معه نهاية العام الماضي على ثنائية كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي وفضية كأس العالم للأندية.

