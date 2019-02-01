«الانضباط» تستمع لإفادات مدير المنتخب في قضية محمود خميس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ستستمع في جلستها المقررة الأربعاء المقبل لإفادات مدير المنتخب الوطني، عبيد هبيطة، في قضية لاعب المنتخب ونادي النصر، محمود خميس، علماً بأن اللجنة كانت قد قررت في اجتماع سابق إيقاف اللاعب مؤقتاً عن ممارسة أي نشاط رياضي مع ناديه، إلى حين الفصل النهائي في قضية اللاعب الذي استبعد من المنتخب لأسباب سلوكية، وفقاً لما صرح به سابقاً مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل.

وأضاف المصدر «سيتم الاستماع إلى إفادات مدير المنتخب، باعتباره هو من قام بكتابة التقرير الخاص باللاعب، الذي تم بناء عليه إيقافه». وسبق للجنة أن استمعت لإفادات اللاعب، كما اتخذ أيضاً نادي النصر قراراً بإيقافه إلى أجل غير مسمى.