«الحياة» تنشد لقب الـ «1000 غينس» في مضمار ميدان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تدخل المهرة «الحياة» المملوكة لإسماعيل محمد، بقيادة الفارس فابريك فيرون، في منافسة مع 14 من أقرانها في لقب الـ«1000 غينس الإماراتي»، حين تخوض المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات غمار الشوط الثاني والرئيس في خامس سباقات الموسم الجديد لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي يقام على مضمار ميدان مساء اليوم، وترعى أشواطه السبعة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز يبلغ مليوناً و110 آلاف دولار، يتنافس في ألقابها 92 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما يحفل السباق الخامس بوجبة دسمة من البطولات الكلاسيكية، بداية مع الشوط الافتتاحي الذي يستهل في السادسة والنصف، ويمثل الجولة الثانية من بطولة «كأس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1»، بجانب النسخة الـ20 من بطولة «الشندغة سبرنت» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» التي ستجرى في الشوط الرابع، بالإضافة إلى تحضيري ميدان كلاسيك الذي سينطلق في الشوط الثالث، فضلاً عن أربعة سباقات للتكافؤ الرئيس.

وفي أولى البطولات الكلاسيكية لموسم 2018-2019، تسعى المهرة «الحياة» لمواصلة تألقها في سباقات ميدان، والفوز بلقب «1000 غينس الإماراتي»، المخصصة للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر رملي، والبالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، خصوصاً أن «الحياة» سبق لها مطلع الشهر الجاري الفوز بالشوط التحضيري لهذه البطولة التي أقيمت على الأرضية نفسها وإنما على مسافة أقل بلغت حينها 1400 متر.

وتدخل دائرة المنافسة في اللقب كل من «مذهلة» و«ملهمة» المملوكتين لأحمد بن طوق المري، واللتين حلتا في المركزين الثالث والرابع للشوط التحضيري لهذه البطولة، بجانب «سويفت روز» لغودولفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور، ساعية إلى تعويض مركزها الخامس في التحضيري.

كما يحفل الشوط بظهور أول للمهرة «لافيرس نوت» لغودولفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي التي تسجل ظهورها الأول في سباقات الدولة، بعد تألقها الصيف الماضي في موسم السباقات البريطانية، وحصدها المركز الأول على مضمار نيوماركت العريق.

«ماي كاتش» يدافع عن لقب «الشندغة»

يطلب الجواد «ماي كاتش» لفالنتين بختوياروف وإفغاني كابوشيف، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس سام هيتشكوك، الدفاع عن لقبه للعام الماضي في بطولة «سباق الشندغة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1200 متر رملي، وذلك حين ينافس «ماي كاتش» خمسة من نخبة خيول السرعة في لقب الشوط الرابع البالغ إجمالي جوائزه 200 ألف دولار.

ويدخل دائرة المنافسة في اللقب الجواد «دارفتد» لمزرعة «ميستي هولو» بإشراف المدرب ذاته واطسون، وبقيادة الفارس باتريك دوباس، خصوصاً أن الجواد سبق له ديسمبر الماضي الفوز على المضمار والمسافة ذاتهما، واتبع بمركز الوصيف مطلع الشهر الجاري.

كما يطلب اللقب الجواد «ناي نبيلو زيرو» لإسطبلات «الفوو ريسينغ» بإشراف فوز الناس وقيادة الفارس أدري دي فريز، المنتشي بانتصاره قبل أسبوعين في ميدان على الأرضية والمسافة ذاتهما أيضاً.

14 جواداً في الشوط الثالث

تتنافس 14 جواداً في لقب الشوط الثالث «تحضيري ميدان كلاسيك» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر والبالغ إجمالي جوائزه 100 ألف دولار، تتقدمها «نشيرة» لغودولفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس بريت دويل، والتي سبق لها الحلول وصيفة في تحضيري 1000 غينس مطلع العام الجاري.