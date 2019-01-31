بطولة رماية «عام التسامح» تختتم اليوم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

يسدل الستار في الساعة الثامنة من مساء اليوم على منافسات رماية عام التسامح 2019 التي امتدت منافساتها لأكثر من ثلاثة أسابيع وأقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وشارك فيها أكثر من 190 رامياً ورامية من المواطنين والمقيمين بالدولة، من بينهم 106 رماة وراميات، تنافسوا في بطولة البندقية السكتون للرماة الشباب من الجنسين، و70 رامياً ورامية لبطولة المسدس 25 متراً المفتوحة للرجال والسيدات، ثم 15 رامياً لبطولة السكتون من كبار السن فوق الستين عاماً. ورصدت اللجنة المنطمة لهذه البطولة جوائز مادية تبلغ 190 ألف درهم، وذلك لتكريم العشرة الأوائل من بطولتي البندقية السكتون والمسدس بواقع 80 ألف درهم لكل بطولة، بجانب 30 ألف درهم سيتم توزيعها على الثلاثة الأوائل من فئة كبار السن الفائزين في بطولة السكتون.