5 إنجازات للمدرب زوران مع العين في عامين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن نادي العين، أول من أمس، رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش بعد عامين حقق خلالهما إنجازات مهمة مع الفريق رغم قصر الفترة التي درب فيها «الزعيم». وحقق زوران العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع الزعيم كان أبرزها ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وكذلك كأس العالم للأندية التي نال فيها العين مركز الوصافة. وترصد «الإمارات اليوم» أهم خمسة إنجازات حققها المدرب الكرواتي:

وصيف العالم

لم يكن أكثر المتفائلين من جماهير العين يتوقع أن يخوض «الزعيم» نهائي مونديال الأندية أمام ريال مدريد، لكن زوران بحنكته جعل ذلك حقيقة، وقاد الفريق إلى النهائي، بعد أن هزم أبطال ثلاث قارات، بداية من بطل أوقيانوسيا ويلينغتون النيوزيلندي، والترجي التونسي بطل إفريقيا، وريفير بليت الارجنتيني بطل أميركا الجنوبية.

ثنائية الدوري والكأس

كتب زوران اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ العين بعد أن أصبح أول مدرب في تاريخ النادي على مدى 50 عاماً، يحقق ثنائية دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في موسم واحد، وحدث ذلك في الموسم الماضي حين قاد «الزعيم» للتتويج متفوقاً على الوحدة في الدوري، والوصل في الكأس.

جائزة القائد

حصل المدرب الكرواتي في موسمه الأول على جائزة «القائد» لأفضل مدرب في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، بعد منافسة محتدمة مع مدرب الوحدة السابق، الروماني لورينت ريجيكامب، ومدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، ما يؤكد القدرات الفنية التي يتمتع بها المدرب الكرواتي.

دوري بخسارة واحدة

قاد زوران فريق العين للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي بعد أن خاض «الزعيم» تحت قيادته 22 مباراة، حقق خلالها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في خمسة لقاءات، ولم يخسر سوى مرة واحدة أمام فريق الشارقة، كما أن الفريق حافظ على سجله خالياً من الهزائم من الجولة الأولى حتى الأسبوع 17.

«الزعيم» يقتحم نادي الـ 100

قفز نادي العين مع المدرب الكرواتي زوران 32 مركزاً في تصنيف موقع «فوتبول داتابيز» العالمي المتخصص في إحصاءات كرة القدم، ليحتل المركز 100 في تصنيف يناير الجاري بـ1613 نقطة، فيما كان الفريق يحتل المركز 134 في فبراير 2017 بـ1572 نقطة، حين استلم زوران تدريب الفريق. وتعتبر هذه المرة الثانية فقط في تاريخ نادي العين، التي يدخل فيها «الزعيم» قائمة الـ100 بعد سبتمبر 2016 حين احتل المركز 95 بـ1595 نقطة، ما يدل على تقدم كبير في نتائج العين في مختلف المسابقات.