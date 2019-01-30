الأوزبكي رافشان أرماتوف يدير نهائي كأس آسيا

المصدر: منصور السندي-دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي الأوزبكي رافشان أرماتوف " 41 عاما" لإدارة المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019 التي ستقام بعد غد الجمعة بين منتخبي اليابان وقطر على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، إذ جاء اختيار أرماتوف لقيادة المباراة بعد المستوى الفني المتميز الذي ظهر به في البطولة، وقد سبق للحكم الأوزبكي إدارة نهائيات عدة من بينها نهائي كأس العالم للأندية في 2011 بين برشلونة الإسباني وسانتوس البرازيلي.

ويتميز أرماتوف بخبرة كبيرة في أدارة المباريات الدولية الكبيرة، إذ لديه سيرة تحكيمية حافلة فقد حصل على لقب أفضل حكم في آسيا ثلاث مرات في 2008 و2009 و2010، وتواجد أخيرا ضمن حكام كأس العالم في روسيا 2018 .