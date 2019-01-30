انتهاء عقد زاكيروني مع منتخب الإمارات

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم الدكتور حسن سهيل أن عقد مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، انتهى في اعقاب انتهاء مشاركة المنتخب في كأس أمم آسيا 2019، مشيرا الى أن هناك اجتماعا مرتقبا للجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة سيتم خلاله الاستماع الى تقرير من زاكيروني وبناء على التقرير فإن اللجنة ستقوم باتخاذ جميع الخيارات في هذا الخصوص.

وقال حسن سهيل لـ “الإمارات اليوم" عقد زاكيروني مع المنتخب كان لمدة 14 شهرا وقد انتهى مع انتهاء مشاركة المنتخب في كأس آسيا".

وكان زاكيروني تولى تدريب المنتخب في أكتوبر من العام 2017 خلفا للمدرب الأسبق الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وينتظر أن تبحث لجنة المنتخبات الوطنية خلال اجتماعها المرتقب برئاسة نائب رئيس اتحاد الكرة إيجابيات وسلبيات المشاركة في كأس آسيا و الخطط المستقبلية الخاصة بإعداد منتخب قوي للمستقبل.