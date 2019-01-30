2500 رياضي من أصحاب الأرقام القياسية يشاركون في بطولة دبي للرجل الحديدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في السابعة من صباح بعد غدٍ منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي تقام في شارع جميرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة، في الرابعة من مساء اليوم، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة، التي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم وأصاحب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، كما سيتم شرح المناطق التي ستتم فيها المنافسة، والشوارع التي سيمر بها المشاركون، إضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لاستقبال المشاركين في النسخة الرابعة من البطولة، الذين يقدر عددهم بأكثر من 2500 رياضي ورياضية، وستقام منافسات السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا، وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي، مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً على امتداد الشاطئ.

وتؤكد الزيادة في أعداد المشاركين الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لانتشار رياضة الترايثلون، من خلال تنظيم العديد من البطولات على مدار العام، حيث أصبحت دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون، نظراً لوجود الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة في مختلف المناطق التي تسمح بركوب الدراجات بأمان وانسيابية ومناطق الجري، الأمر الذي أدى إلى انتشار ثقافة ممارسة رياضة الترايثلون في دبي.

بطولة للفتيات والأطفال

وتنطلق في الساعة الخامسة عصر غد منافسات بطولة الفتيات الصغيرات «آيرون غيرلز» لمسافة خمسة كيلومترات، والتي تنطلق من قرية البطولة على شاطئ أم سقيم، تليها في الساعة السادسة مساء بطولة «آيرون كيدز»، المخصصة للأطفال من عمر ثماني سنوات إلى 14 عاماً، وتمتد على مسافة من كيلومتر إلى 2.5 كيلومتر، وتم تخصيص هذه المنافسات لهذه الفئة العمرية كي تسهم في تعريفهم برياضة الترايثلون وفوائدها، وتضعهم في بداية الطريق لممارستها على مستويات أكبر مستقبلاً، وهو الأمر الذي يؤكد انتشار ثقافة ممارسة رياضة الترايثلون في الدولة بين كل أوساط المجتمع.

قرية البطولة على شاطئ أم سقيم

أقامت اللجنة المنظمة قرية البطولة على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا، التي تفتح أبوابها للجمهور، والتي تتضمن منطقة لكبار الشخصيات، وأخرى لجلوس الجمهور لمتابعة خروج المشاركين من الماء، وبدء منافسات الدراجات الهوائية ثم انتهاء منافسات الدراجات الهوائية وبدء الجري، وأخيراً نقطة النهاية ومنصة التتويج، كما تتضمن منطقة الخدمات للجمهور والمشاركين، وتضم محال لبيع أحدث الأدوات والملابس الرياضية المتعلقة برياضات السباحة والجري والدراجات الهواية، وتتضمن القرية مناطق العلاج وخدمات الدعم لجميع المشاركين.