سلطان: العنصر المواطن وراء احتفاظ شباب الأهلي بكأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

قال المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، إن نجاح فريق رجال كرة اليد في الاحتفاظ للعام الثاني ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عقب فوزه أول من أمس على الشارقة «23-20» في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر؛ يؤكد أن سر تفوق «شباب الأهلي» يكمن في قوة لاعبيه المواطنين.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «فريق شباب الأهلي عانى منذ بداية الموسم عدم التوفيق في التعاقد مع محترف قادر على الانسجام مع الفريق، ما أدى لفقدان فرصة الفوز بنهائي كأسي السوبر والإمارات، أولى بطولتي الموسم الجديد أمام الشارقة».

وأضاف: «نجاح الفريق في الاحتفاظ باللقب يعزز من عامل الثقة بالنفس للاعبينا المواطنين نحو مواصلة تألقهم للموسم الحالي، والاحتفاظ بصدارة بطولة الدوري، خصوصاً بعد تعاقدنا الناجح في شهر نوفمبر الماضي مع الدولي البحريني حسين الصياد، إذ سيعاود الفريق استكمال جولات الدوري مطلع الشهر المقبل، بعد توقف فرضته مشاركة اللاعبين المحترفين مع منتخبات بلادهم في نهائي كأس العالم المقام حالياً في الدنمارك».

وعن ابتعاد الفريق عن المشاركة الآسيوية، قال سلطان: «نظام البطولات الآسيوية يحتم التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين، ما دفعنا لتأجيل فكرة المشاركة حتى الموسم المقبل في ظل عدم تماشي النظام الحالي للبطولة مع الفكر التطويري لإدارة الألعاب الرياضية في النادي والمتعلق بالعناصر الوطنية، فضلاً عن أخذ الوقت الكافي لإعداد فريقنا للدخول إلى البطولة القارية».