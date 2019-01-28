محمد أحمد خارج الحسابات.. وفارس «جاهز»

المصدر: ابراهيم الديب - أبوظبي

تأكد غياب مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد أحمد، عن صفوف «الأبيض» حتى نهاية بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، بعد الإصابة التي تعرّض لها في مباراة الدور ربع النهائي أمام أستراليا، وغادر على إثرها المباراة في الشوط الأول، إذ كشفت الفحوص الطبية أنه سيحتاج إلى تدخل جراحي في ركبته، بحسب المنسق الإعلامي لاتحاد كرة القدم سالم النقبي.

وقال النقبي في تصريحات صحافية: «إن محمد أحمد سيغيب عن المنتخب، فيما سيكون مدافع المنتخب فارس جمعة، الذي تعرّض لإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة أستراليا، جاهزاً لمباراة الدور نصف النهائي أمام قطر، خصوصاً أنه تدرّب مع (الأبيض) بصورة منفردة، أمس، ثم انتقل إلى التدريبات الجماعية».

يذكر أن المنتخب سيخوض تدريبه، اليوم، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، تأهباً للمباراة المرتقبة على استاد محمد بن زايد.