نادي خورفكان يتعاقد مع الأوكراني ميروسلاف

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقد مجلس إدارة نادي خورفكان مع اللاعب الاوكراني ميروسلاف سلالوف وذلك لتمثيل الفريق الاول في منافسات دوري الدرجة الاولى بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب ميروسلاف في مركز رأس الحربة، قادما اليه من الدوري الدنماركي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وذلك بدلا عن المحترف البرازيلي ماركوس والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا، ويتمتع اللاعب الذي بلقب " ميرو" بمواصفات فنية بارزة منها قدرته على التسجيل بالرأس والتسديد من مسافات بعيدة.

وعن التعاقد قال رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان عبد العزيز عبد الله النعيمي للإمارات اليوم: تم التعاقد مع اللاعب ميروسلاف حتى نهاية الموسم وفي حال تمكن خورفكان من التأهل للعب في دوري الخليج العربي فإن عقده الحالي قابل للتجديد، ونتطلع الى ان يساهم اللاعب برفع القدرة الهجومية للفريق وان يتمكن من الانسجام بشكل سريع بحيث يتمكن من تحقيق الإضافة المطلوبة.

وسبق للاعب ميروسلاف اللعب في دوريات كل من أوكرانيا وروسيا وألمانيا والدنمارك، قبل الانتقال للعب في الدوري الاماراتي.

يذكر ان خورفكان يتصدر الترتيب الحالي لفرق دوري الدرجة الاولى.