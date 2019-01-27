محمد المروي ينتزع لقب الحمرية للدراجات لفئة الكبار

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تمكن دراج فريق شباب الأهلي، محمد حسن المروي، من الفوز بلقب سباق الحمرية للدراجات الهوائية، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات صباح أمس في الشارقة.

وتوج المروي على مستوى سباق الفردي العام لفئة الكبار الممتد على مسافة 75 كلم، وعلى شكل 5 دورات، وشارك فيه 21 دراجاً يمثلون خمسة أندية هي: شباب الأهلي، الحمرية، النصر، مسافي، الرمس.

وفرض نادي شباب الاهلي سيطرته على مجريات السباق، فبجانب تتويج المروي باللقب، بعد أن قطع المسافة في ساعة و46 دقيقة و49 ثانية، وبمعدل سرعة بلغ 42 كلم/‏الساعة، حل زميله إبراهيم محمد آل علي في المركز الثالث، بينما عادت الوصافة إلى دراج نادي الحمرية خالد معيوف.

وفي نهاية السباق قام بتتويج الفائزين في السباق المدير المالي لاتحاد الدراجات عبدالكريم الزرعوني، والأمين العام المساعد للاتحاد نايف جكة. يذكر أن طاقم التحكيم في السباق تألف من الحكم العام علي اليعربي، وحكم الوصول سيف الشرقي، والحكم الميقاتي نرمين محمد، والحكم الثاني عبدالله الحوسني، والحكام المساعدين محمد السعدي، وعبدالله الناخي، ومحمد إبراهيم، وإيهاب طلعت.