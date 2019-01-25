الأنظار تتجه نحو «سون» في لقاء كوريا وقطر

المصدر: سيد مصطفى ــ أبوظبي

يراهن منتخب كوريا الجنوبية، اليوم، على نجم فريق توتنهام الإنجليزي، هيونغ مين سون، حين يواجه قطر في ربع نهائي كأس أمم آسيا «الإمارات 2019» على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الساعة الخامسة مساء.

وتبدو الأنظار جميعها متجهة نحو سون، الذي اكتفى بخوض مباراتين فقط مع منتخب بلاده في الحدث القاري، وذلك لزيارة الشباك القطرية التي لم تهتز بعد في البطولة الحالية. وخاض سون 12 مباراة في نحو شهر، ما جعله يظهر بأقل من مستوياته خلال الـ120 دقيقة التي شارك فيها بكأس آسيا، لكنه بات مطالباً الليلة بتقديم نفسه بالصورة التي ينتظرها الجميع.

ولم تختلف وضعية مهاجم توتنهام كثيراً عن منتخب بلاده الذي لم يصل بعد إلى حد الاقناع في البطولة، رغم تحقيقه ثلاثة انتصارات في دور المجموعات دون أن تهتز شباك حارسهم سيانغ غيو كيم.

لكن الفريق الكوري الجنوبي تعرض لموقف صعب في دور الـ16، بعد أن امتدت مباراة البحرين إلى الشوطين الإضافيين، عقب التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن تتمكن كوريا من تحقيق الفوز في الدقيقة 107 عن طريق سو كيم.

وبدا على كوريا الجنوبية تأثرها الواضح بغياب لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كي سونغ يونغ، بعدما تعرض لإصابة قوية في الأربطة أثناء مشاركته في المباراة الأولى أمام الفلبين، أجبرته على مغادرة أرض الملعب بعد نصف ساعة، واستبعد من بعدها من التشكيلة بشكل نهائي. وبات الفريق مطالباً بتقديم نفسه بالصورة التي ينتظرها الجميع منه، بعد أن قدم أداءً أقل مما كان متوقعاً، خصوصاً في مباراة البحرين.

في الجهة المقابلة، يحلم منتخب قطر بالوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بيد أن حلمه سيصطدم بكوريا الجنوبية وصيف النسخة الماضية.