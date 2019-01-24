صحيفة برازيلية: شباب الأهلي يفاوض الإكوادوري كازاريس

المصدر: أحمد طارق - دبي

دخل نادي شباب الأهلي في مفاوضات مع اللاعب الإكوادوري جوان كازاريس، للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.

وأوضحت صحيفة «إي سبورتي» أن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي، تلقى عرضاً من شباب الأهلي للتعاقد مع كازاريس، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحسم الصفقة، وانتقال اللاعب إلى دوري الخليج العربي.

ويضم شباب الأهلي حالياً في صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هم الثنائي الأرجنتيني إيميليانو فيكيو وماورو دياز، والمولدوفي هنريكي لوفانور، والإكوادوري جيمي أيوفي، في المقابل كانت إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع كازاريس في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن نادي أتليتكو مينيرو، رفض رحيل اللاعب، وتمسك باستمراره مع الفريق.