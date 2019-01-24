تأهل شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور - الشارقة

تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى المباراة النهائية لكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، التي ستقام بعد غد، عقب تخطيهما الدور النصف النهائي على صالة نادي الشارقة، حيث فاز شباب الأهلي على النصر «20-17»، فيما حقق الملك انتصاراً صعباً على الوصل في الثواني الأخيرة «15-14». وتعد مواجهة السبت، النهائي الثالث على التوالي الذي تجمع الشارقة وشباب الأهلي في الموسم الحالي، بعد أن التقيا في نهائي بطولتي كأسي السوبر، والإمارات، ونجح خلالهما الملك في حصد اللقب، فيما يبحث شباب الأهلي على لقبه الأول في الموسم الجديد. وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول من لقاء النصر، بفارق ثلاثة أهداف «11-9»، وحافظ على الفارق حتى صافرة النهاية وإنهاء المباراة لمصلحتهم «20-17».