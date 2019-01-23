أوير مابيل: استمتعت بأداء خليل في 2015.. ومتشوّق لمواجهته

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مهاجم المنتخب الأسترالي، أوير مابيل، إنه استمتع بالأداء الذي كان يقدمه مهاجم المنتخب الوطني، أحمد خليل، مع «الأبيض» في نهائيات أمم آسيا 2015 التي استضافتها أستراليا، مشيراً إلى أنه كان يتابعه بعمق من خلف شاشة التلفزيون، مؤكداً أنه حالياً متشوق لمواجهته في لقاء بعد غد ضمن الدور ربع النهائي، متحسراً في الوقت نفسه على غياب اللاعب عمر عبدالرحمن عن البطولة بداعي الإصابة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «منتخب الإمارات يفتقد خدمات أفضل لاعب في صفوفه عمر عبدالرحمن، لكن اللاعبين الحاليين في الأبيض مميزون، ولديهم من الخبرات الكثير للعب أقوى المواجهات». وتحدّث مابيل عن عدد من الموضوعات، إذ أكد أن الضغوط ستكون أكبر على لاعبي «الأبيض» لكونهم البلد المضيف، في حين قلل من حجم الضغوط التي تقع على عاتقهم باعتبار أنهم «حامل اللقب».

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