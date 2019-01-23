الوصل يطلب ضم «الثور» من ستيوا بوخارست

المصدر: أحمد طارق - دبي

دخل نادي الوصل في مفاوضات مع نادي ستيوا بوخارست لضم اللاعب الفرنسي هارليم جنوهيري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرومانية. وأوضحت صحيفة «ديجي سبورت»، أن هارليم جنوهيري (30 عاماً)، في طريقه للرحيل عن ستيوا بوخارست الروماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تلقى عرضاً جيداً من نادي الوصل، بطلب من المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، وأشارت إلى أن اللاعب ذو الأصول الإيفوارية الملقب بـ«الثور» بسبب القوة البدنية التي يتميز بها، لا يمانع الانتقال إلى الوصل، وأنه متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة، بعد مسيرة طويلة في فرنسا وبلجيكا ورومانيا. ويضم «الإمبراطور» في صفوفه حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم البرازيليون، كايو كانيدو وفابيو ليما وفينسيوس ليما، والكوري الجنوبي باه سوك، الذي يعدّ مرشحاً للرحيل عن «الأصفر» في حال التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في «ميركاتو الشتاء».