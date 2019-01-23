«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة السلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث مجلس الشارقة الرياضي سُبل التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، سعياً منها للتطوير في مختلف الألعاب الجماعية، من ضمنها كرة السلة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لمختلف فئات المجتمع بأندية الإمارة، وكيفية تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية المشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد، صباح أمس، بمقر المجلس، بحضور الأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، جون بيير سويتات، ونائب رئيس اتحاد كرة السلة في الإمارات، عبداللطيف الفردان، والمدير الفني والعمليات في اتحاد كرة السلة، الدكتور منير بن سليمان، ومدير إدارة الدعم المؤسسي، نبيل عاشور، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة في المجلس، زكية سهيل المشرخ.