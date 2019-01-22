مدرب منتخب الإمارات زاكيروني يتعرف الى بطل آسيا عبر اشرطة فيديو

المصدر: منصور السندي-دبي

اجرى المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على ملاعب جامعة نيويورك تدريبا خفيفا عقب مباراته الأخيرة أمام قيرغيزستان التي انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله الى الدور ربع النهائي في كأس آسيا، إذ تأتي تدريبات المنتخب ذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبل أمام منتخب استراليا حامل لقب النسخة الماضية وذلك في الدور ربع النهائي، إذ ستتواصل التدريبات بصورة يومية حتى يوم بعد غد الخميس موعد مغادرته الى مدينة العين تحضيرا للقاء المرتقب على استاد هزاع بن زايد في العين، فيما قال اتحاد الكرة في بيان صحافي أن "الجهاز الفني للمنتخب بدأ فعليا في دراسة وتحليل منتخب استراليا ، وعكف مدرب المنتخب زاكيروني والجهاز الفني المساعد على مشاهدة مجموعة من التسجيلات الخاصة بمباريات المنتخب الأسترالي خلال البطولة الحالية وذلك من أجل التعرف أكثر على المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه ، وسيقوم الجهاز الفني بمشاهدة هذه المباريات مجددا بصحة اللاعبين لمناقشة كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنتخب الأسترالي ووضع الاستراتيجية للمواجهة المقبلة".

وكان المنتخب قد حقق فوزا صعبا على قيرغيزستان في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.



