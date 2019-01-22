«الأبيض» بين الـ 8 الكبار

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

فاز المنتخب الوطني على قيرغيزستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بحضور 17 ألفاً و784 متفرجاً، ليتأهل «الأبيض» لمواجهة أستراليا في دور الثمانية، الجمعة المقبلة، على استاد هزاع بن زايد في العين.

جاءت المباراة مثيرة، بعدما تقدم المنتخب الوطني بالهدف الأول عن طريق خميس إسماعيل، بينما أحرز منتخب قيرغيزستان هدف التعادل من أول هجمة له في المباراة، وفي الشوط الثاني، أضاف علي مبخوت الهدف الثاني، قبل أن يحرز «الصقور البيضاء» الهدف الثاني في الوقت القاتل، وفي الشوط الإضافي الأول أحرز أحمد خليل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليحقق «الأبيض» فوزاً صعباً، ويتأهل لدور الثمانية.

شهدت تشكيلة المنتخب الوطني إجراء المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، تغييرات عدة، كان أبرزها مشاركة إسماعيل مطر أساسياً للمرة الأولى، بينما عاد خميس إسماعيل وعامر عبدالرحمن إلى التشكيلة الأساسية، وجلس إسماعيل الحمادي على مقاعد البدلاء، بعدما كان أساسياً في أول ثلاث مباريات في البطولة.

وسيطر «الأبيض» على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وظهر تأثير وجود إسماعيل مطر في وسط الملعب، إلى جانب خلفان مبارك، ولعب «سمعة» ركلة حرة مباشرة، ارتقى لها إسماعيل أحمد ولعبها برأسه فوق العارضة (9)، وأهدر بعدها علي مبخوت فرصة محققة من كرة طويلة لعبها الحسن صالح، وانفرد مبخوت بالمرمى، لكن مدافع قيرغيزستان فاليري كيتشين أنقذ الكرة قبل اللحظة الأخيرة (12).

وفي الدقيقة 14، أسهم ضغط المنتخب الوطني في إحراز خميس إسماعيل الهدف الأول، من ركلة ركنية لعبها إسماعيل مطر، وحولها خليفة مبارك برأسه، قبل أن يكملها خميس إسماعيل في المرمى، مسجلاً أول هدف له في تاريخ مشاركاته مع «الأبيض».

في المقابل، أحرز منتخب قيرغيزستان هدف التعادل من أول هجمة يصل بها الفريق إلى مرمى خالد عيسى، بعدما مرر أخالدين إسريلوف كرة خلف المدافعين، ويراوغ ميرلان ميرزيف الحارس خالد عيسى، ويسددها في المرمى (26)، وأجرى بعدها زاكيروني تبديلاً اضطرارياً بنزول فارس جمعة بدلاً من خليفة مبارك، الذي أصيب أثناء محاولته إبعاد كرة ميرزيف قبل دخولها إلى المرمى.

ورغم السيطرة الكبيرة من المنتخب الوطني، التي وصلت إلى 65%، باتت فرص الفريق قليلة، وكان أبرزها كرة مررها عامر عبدالرحمن إلى إسماعيل مطر، الذي سدد كرة قوية علت العارضة (39). وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب الوطني بقوة، وكاد علي مبخوت أن يحرز الهدف الثاني بعد مرور 20 ثانية فقط، بعدما لعب «الأبيض» ركلة البداية، ووصلت إلى خلفان مبارك، ومررها إلى بندر الأحبابي، الذي لعب كرة عرضية جميلة، ولكن مبخوت لعب الكرة برأسه بجوار القائم (46).

من جهته، كاد منتخب قيرغيزستان أن يحرز هدفاً مفاجئاً من كرة عرضية، لعبها فاليري كيتشين، وارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (53)، ورد علي سالمين بتسديدة قوية أمسكها حارس «الصقور البيضاء» كوتمان كاديربيكوف.

وباتت المباراة هجومية من المنتخبين، إذ هدد بيكزان ساكينباييف مرمى «الأبيض» مرتين: الأولى عندما سدد كرة قوية، سقطت من يد الحارس خالد عيسى، ومرت بجوار القائم (58)، وأتبعها اللاعب نفسه بلعبه كرة برأسه مرت فوق العارضة، قبل أن يصنع عامر عبدالرحمن الهدف الثاني بطريقة رائعة، من كرة مررها إلى علي مبخوت، الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة قوية، مضيفاً الهدف الثاني (64).

وتغيرت طريقة لعب الفريقين، بعد الهدف الذي أحرزه علي مبخوت، إذ تخلى منتخب قيرغيزستان عن الحذر الدفاعي، واعتمد المنتخب الوطني على الهجمات المرتدة، بينما كاد تامرلان كوزيوبيف أن يحرز الهدف الثاني لـ«الصقور البيضاء» من كرة سددها من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم (71)، من جهته ألغى الحكم هدفاً أحرزه إسماعيل الحمادي من تمريرة إسماعيل مطر، بداعي وقوف الحمادي في موقف متسلل (74)، قبل أن يحرز منتخب قيرغيزستان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عن طريق تورسونالي روستاموف.

وفي الشوطين الإضافيين، أهدر علي مبخوت فرصة من انفراد تام (93)، قبل أن يهدر مبخوت فرصة أخرى خطرة من داخل منطقة الجزاء (97)، ثم حصل مبخوت على ركلة جزاء، أحرزها أحمد خليل (102)، بينما تصدى القائم لفرصة خطرة من دويشبكفوف، وتصدت العارضة لكرة أخرى في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز «الأبيض» وتأهله لربع النهائي.