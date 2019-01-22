«نشامى الأردن» يدفعون ثمن الثقة المفرطة وقراءة المدرب «الخاطئة»

المصدر: جوني جبور - دبي

دفع المنتخب الأردني ثمناً باهظاً لخمسة أخطاء أدت إلى هزيمة «النشامى»، أول من أمس، أمام فيتنام بركلات الترجيح «2-4»، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي «1-1»، وانتهاء الحلم الأردني الآسيوي عند اعتاب دور الـ16 من البطولة القارية «الإمارات 2019»، وتتصدر تلك الأخطاء، الثقة المفرطة، وعدم احترام الخصم، وقراءة المدرب الخاطئة للمباراة. «الإمارات اليوم» ترصد العوامل الخمسة التي أدت إلى خسارة المنتخب الأردني أمام فيتنام، وحرمت جمهور «النشامى» فرصة إكمال أفراحهم ، وتوقف الحلم الأردني، وذلك بعد بداية قوية عرف من خلالها الأردنيون كيفية الفوز على منتخبات رشحت بقوة للقب بحجم أستراليا وسورية.

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