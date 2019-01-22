المصدر: الامارات اليوم

دورتموند

كشفت مصادر مقربة من النجم العراقي مهند علي أن مندوباً من نادي بروسيا دورتموند الألماني، سيكون موجوداً اليوم على مدرجات استاد آل نهيان، لمتابعة مباراة «أسود الرافدين» أمام قطر في دور الـ16 من كأس آسيا، ومشاهدة اللاعب على الطبيعة، بعدما كان النادي الألماني قد تلقى مجموعة من الفيديوهات لمباريات المهاجم الصاعد مع منتخب بلاده.

معتوق

تلقى لاعب وسط المنتخب اللبناني، حسن معتوق، عرضين للعب في دوري الخليج العربي، بعد تألقه مع منتخب «الأرز» في بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، إذ أكد اللاعب، في تصريحات صحافية، أن أحد العرضين من نادي دبا الفجيرة، فيما لم يكشف عن العرض الثاني، معرباً عن رغبته في العودة إلى الملاعب الإماراتية مجدداً، بعد أن كان قد خاض تجارب ناجحة عدة، في أندية: الشعب والفجيرة وعجمان.

جمهور

حمَّل أنصار المنتخب العماني الحكم المكسيكي، سيزار راموس، الذي أدار مباراة منتخب عمان ونظيره الإيراني التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس أمم آسيا (الإمارات 2019)، مسؤولية خسارة المنتخب العماني وخروجه من المنافسة، باحتسابه ركلة جزاء وصفها المحللون بأنها «غير صحيحة»، مطالبين لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمعاقبة قضاة الملاعب، الذين يرتكبون أخطاء تحكيمية مؤثرة، تدفع ثمنها بعض المنتخبات، علماً بأن الجمهور العماني وجد بكثافة في مدرجات استاد محمد بن زايد، لدعم منتخب بلده.