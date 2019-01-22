الجولة الثانية من كأس الجوجيتسو تنطلق السبت في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق السبت المقبل الجولة الثانية من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ستقام في نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 11 نادياً على مستوى الدولة.

وقال اتحاد اللعبة إن الجولة الثانية رفعت وتيرة الاستعدادات بين الفرق والأندية المشاركة في أعقاب النجاح الذي حققته انطلاقة البطولة في نسختها الأولى بأبوظبي يوم 10 نوفمبر الماضي، حيث يسعى نادي العين إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام، وتوسيع الفارق مع وصيفه نادي الوحدة، ونادي الجزيرة الذي حلّ في المركز الثالث، قبل الوصول إلى الجولة الثالثة التي ستقام في الثاني من مارس المقبل في دبي.