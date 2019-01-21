بالصور.. الإمارات تنهي مغامرة قيرغيزستان وتقابل أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فاز المنتخب الوطني على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم بإستاد مدينة زايد الرياضية في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2019، أمام حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي حضر إلى المباراة وسط جماهير الإمارات، وبهذه النتيجة يكون الإمارات هو أول منتخب عربي في الدور ربع النهائي من البطولة بعد خروج الأردن وعمان والسعودية، ويضرب الأبيض موعداً مع منتخب أستراليا في الدور ربع النهائي من البطولة.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب حيث تقدم خميس إسماعيل بهدف في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل قيرغيزستان في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني أحرز علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 64، وقبل نهاية المباراة بثواني نجح قيرغيزستان في احراز هدف التعادل عن طريق روستانوف في الدقيقة 92، ثم انهى البديل الناجح أحمد خليل مغامرة قيرغيزستان، ونجح في احراز هدف الفوز من ركلة جزاء احتسبت للأبيض في الدقيقة 102، بعد أن امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي على شوطين.