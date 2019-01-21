العين يختتم معسكره التدريبي في خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اختتم نادي العين معسكره التدريبي الذي أقامه في نادي خورفكان الرياضي الثقافي واستمر لخمسة أيام، تمهيداً لاستئناف مشاركته في دوري الخليج العربي، حيث خاض خلاله مباراة ودية واحدة أمام خورفكان انتهت بفوز اصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء، وغاب عن الزعيم لاعبوه الموجودون مع المنتخب المشارك حالياً في بطولة آسيا، من جهته أثنى رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان عبدالعزيز النعيمي، على اختيار الزعيم لمدينة ونادي خورفكان لإقامة معسكره الإعدادي، مرحباً بجميع الأندية للغرض ذاته، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عشنا أياماً جميلة مع نادي العين خلال معسكره، وقد حققنا معاً مكاسب اجتماعية وفنية مشتركة، من خلال المباراة الودية ومتابعة الأساليب التدريبية للزعيم».