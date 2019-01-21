الياباني كيتا جاوا: لقب آسيا لن يخرج عن المنتخبات المونديالية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

دافع مهاجم نادي شيميزو إس بولس الياباني، ومنتخب «الساموراي»، كيتا جاوا كويا، عن منتخب بلاده ضد الانتقادات الموجهة له بتراجع مستواه والظهور بشكل أقل من التوقعات في دور المجموعات، وقال إن العلامة الكاملة لليابان والتأهل كان مستحقاً، لكنه شدد على أن المستوى سيظهر بقوة مع توالي المباريات.

وعلى الرغم من حديثه عن أن اليابان تخوض المنافسات من أجل اللقب الخامس، فإنه يرشح منتخبات مونديالية أخرى لتحقيق الكأس الآسيوية، قائلاً إن «اللقب القاري لن يخرج منها»، وذكر منها «المنتخب السعودي والكوري الجنوبي». ويلتقي الأخضر مع اليابان اليوم في مباراة قمة ضمن دور الـ16، وبات الخطأ ممنوعاً فيها على المنتخبين، كونها مرحلة إقصائية.

وأكد كيتا جاوا لـ«الإمارات اليوم» أن منتخب اليابان عليه أن يكون أكثر استعداداً للأدوار الإقصائية التي ستكون أكثر صعوبة من مباريات دور المجموعات، متفائلاً بجاهزيتهم لمباراة اليوم، وتالياً الحوار

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