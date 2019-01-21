«حكم الفيديو» يظهر للمرة الأولى في كأس آسيا

المصدر: جوني جبور - دبي

دشن لقاء المنتخبين الأردني والفيتنامي، أمس، الذي أقيم لحساب افتتاح الدور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل، الظهور الرسمي الأول لتقنية (حكم الفيديو) المساعد «VAR»، خصوصاً أن الاتحاد القاري كان قد أكد سابقاً أن هذه التقنية، التي تم استخدامها على نطاق واسع عالمياً، سيقتصر استخدامها في (آسيا الإمارات) بداية من الدور الثاني.

وتمت الاستعانة في مباراة الأردن وفيتنام، أمس، بـ«تقنية الفيديو» بشكل تجريبي.

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بـ(حكم الفيديو)، الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية، عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر (حكم الفيديو) في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وكان له دور فاعل في إبعاد الظلم عن منتخبات، في ظل قرارات يمكن أن تكون خاطئة للحكام، لتظهر هذه التقنية، أخيراً، في بطولة كأس آسيا الإمارات، خصوصاً أن الدور الأول من البطولة شهد العديد من الحالات التي كان يمكن لوجود الـ«VAR» فيها أن يغيّر من نتائج مبارياتها.