المصدر: دبي-الامارات اليوم.

منع

منع ممثل الاتحاد الآسيوي، الصحافيين السعوديين، الذين حضروا تدريبات منتخب بلادهم، أول من أمس، من التصوير بالفيديو عبر الهواتف الذكية أو الكاميرات، لعدم امتلاك حقوق بث الفيديوهات من القنوات الناقلة الحصرية في المنطقة، مهدداً أحد الإعلاميين بسحب بطاقته ما لم يقم بحذف الفيديو الذي صوره.

تعديل

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلب الجانب السعودي بتعديل موعد مران «الأخضر»، الذي أقيم، أول من أمس، على ملعب الشارقة ليقام في الثالثة عصراً بدلاً من السادسة.

وكان مسؤول الاتحاد الآسيوي قد اشترط للموافقة على تعديل الموعد أن يتدرب على الملعب الفرعي لنادي الشارقة، بدلاً من الملعب الرئيس، الذي كان مخصصاً لمران المنتخب الياباني.

زيارة

حرص أمين عام مجلس الشارقة الرياضي مدير مجموعة الشارقة، عيسى هلال، على زيارة المركز الإعلامي التابع لمجموعة الشارقة في استاد الشارقة، والوقوف على الترتيبات كافة المتعلقة بتوفير كل سُبل الراحة لممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، التي توافدت لتغطية مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني، اليوم، ضمن مباريات دور الـ16، إذ وجّه هلال إلى تقديم كل التسهيلات للصحافيين والإعلاميين لأداء عملهم على أكمل وجه.