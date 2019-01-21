قمة «القيادات الرياضية العالمية» تنطلق 30 الجاري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يفتتح رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اللواء محمد خلفان الرميثي، أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في فندق باب القصر 30 و31 الجاري، بالتزامن مع منافسات النسخة الـ17 لكأس آسيا «الإمارات 2019». وتشهد أعمال القمة حضور أكثر من 350 يمثلون نخبة وقادة الرياضة العالميين. وستكون أبوظبي التي تحتل موقع الصدارة في النمو الرياضي على مستوى العالم، هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستضيف قمة القيادات الرياضية العالمية، التي أقيمت نسخها السابقة في كل من نيويورك ولندن وبكين.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية. من جانبه أكد الرميثي في تصريحات صحافية على أهمية القمة ودورها الكبير في تحقيق الإضافة الكبيرة لمسيرة الخطط الطموحة لتحقيق التنمية والتقدم الرياضي، مبينا أن استعراض تجارب أسماء لامعة في عالم الرياضة يمثل دفعة كبيرة لأعمال القمة وسط تنوع الخبرات والتجارب الثرية.