حكم الفيديو يظهر أخيراً في آسيا 2019.. والأردن وفيتنام أول المختبرين

المصدر: جوني جبور - دبي

دشن لقاء المنتخبين الأردني والفيتنامي، لحساب افتتاح الدور الثمن نهائي في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الإمارات وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل، الظهور الرسمي الأول لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، خصوصاً أن الاتحاد القاري كان قد أكد سابقاً أن هذه التقنية التي تم استخدامها على نطاق واسع عالمياً سيقتصر استخدامها في آسيا الإمارات بدايةً من الدور الثاني.

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية، عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وكان له دور فاعل في إبعاد الظلم على منتخبات في ظل قرارات يمكن أن تكون خاطئة للحكام، لتظهر هذه التقنية أخيراً في بطولة كأس آسيا الإمارات، خصوصاً أن الدور الأول من البطولة شهد العديد من الحالات التي كان يمكن لوجود الـ "VAR" فيها أن يغير من نتائج مبارياتها.