رسالة من لاعب المنتخب علي سالمين الى جمهور الإمارات قبل مواجهة قيرغيزستان

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

وجه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي سالمين رسالة مهمة الى جمهور الإمارات، مطالبا إياه بمواصلة دعمه للمنتخب وذلك خلال المواجهة المرتقبة غدا الاثنين أمام منتخب قيرغيزستان في دور الـ16 لكأس أمم آسيا 2019، معتبرا أن المباراة تعد محطة مهمة يحتاج فيه المنتخب بشدة الى المساندة و الدعم الجماهيري حتى يتمكن من تحقيق الفوز والعبور الى دور الثمانية، واصفا الأجواء داخل معسكر المنتخب بالمحفزة للغاية وتبشر بتحقيق نتيجة تسعد الأسرة الرياضية، مشيرا الى أن الروح المعنوية لدى اللاعبين ، مشددا على أنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق الهدف المرسوم.

وقال علي سالمين في تصريح صحافي “بالنسبة لنا كلاعبين فإننا عازمون على القتال بقوة وشراسة طوال زمن المباراة و لن نتهاون في أداء واجبنا وسنسخر كل خبراتنا وقدراتنا من أجل رفع اسم دولة الإمارات العربية في هذه البطولة وطموحنا لا سقف له وتطلعاتنا بلا حدود و حلمنا الأكبر هو التتويج باللقب، سنكون في انتظاركم ونحن على ثقة من دعمكم ومساندتكم"

وأشار علي سالمين الى أن المنتخب يتفوق على منافسه بأفضلية الأرض والجمهور.