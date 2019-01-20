مجلس الشارقة الرياضي يبحث تطوير المنظومة الرياضية للمراحل السنية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي خطة عمل للتعاون المشترك بين مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن، وأندية الإمارة الباسمة، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لإثراء النشاط الرياضي في مختلف الألعاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أخيراً بمقر المجلس بحضور أمين عام المجلس عيسى هلال الحزامي، وسليم سعيدي خبير رعاية الموهوبين، وخبراء الألعاب بالمجلس، بجانب فوزية لطفي رئيس قسم النشاط الرياضي لمراكز أطفال الشارقة، والدكتور سلام خطاط مشرف عام النشاط الرياضي.

تضمنت الجلسة كيفية تنفيذ خطة العمل المشتركة من أجل تطوير المنظومة الرياضية في المراحل السنية المختلفة، والاستفادة من البنى التحتية بالأندية لتحسين المستويات الرياضية بشكل عام، وزيادة أعداد الممارسين للرياضة في كل الألعاب بما ينعكس إيجاباً على الجانبين.