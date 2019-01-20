الكوري الجنوبي سونغ يونغ: لن نقبل بأقل من اللقب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال نجم منتخب كوريا الجنوبية، كي سونغ يونغ، إنهم مصممون على إنهاء الفترة الطويلة من الانتظار، لم يحرزوا فيها اللقب الآسيوي، والتي تعود إلى العام 1960، وبطولة 1956، ورغم المستوى المتطور للكوريين، لكن اللقب القاري يعاندهم طوال العقود الماضية.

وأكد سونغ يونغ في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: لن نقبل في هذه البطولة بأقل من اللقب. ويواجه الكوريون، الثلاثاء المقبل، منتخب البحرين في دور الـ16.

وشدّد نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي على أن مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، البرتغالي باولو بينتو، وزملاءه في الفريق يمتلكون الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الحلم الذي طال كثيراً.

وأضاف: حققنا نتائج جيدة في التصفيات، لكن في كأس آسيا لم نحرز اللقب منذ نحو 60 عاماً، وهذه مدة طويلة جداً بالنسبة لنا، ألّا نفعل أي شيء في آسيا. لذلك نريد الحصول على شيء من هذه البطولة.

وأوضح: يتفق الجميع على أن لدينا ما يكفي من الجودة للقيام بشيء ما في هذه البطولة، لكن الأمر ليس سهلاً. على الرغم من أننا نلعب ضد المنتخبات الآسيوية، إلا أنه أمر صعب، لأنها نوع مختلف من المباريات. وأضاف: عندما نلعب ضد المنتخبات الأفضل منا، فإننا نبقى في الخلف، ولكن عندما نلعب أمام منتخبات مثل الفلبين أو قيرغيزستان فسيتجمعون في الخلف.