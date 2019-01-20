تغريدات ورقية

المصدر: إعداد: محمد الحتو

الحذر واجب

على «الأبيض» عدم الاستهانة بمنتخب قيرغيزستان، الذي سيواجهه في دور الـ16 للبطولة، لاسيما أنه تأهل خلف كوريا الجنوبية والصين، إذ خسر من الأول بهدف نظيف، ومن الثاني 1-2، مقابل فوزه على الفلبين 3-1.

مهند علي

تركزت أنظار وكلاء اللاعبين، في بطولة كأس آسيا، على لاعبين صغار من بينهم موهبة فريق الشرطة العراقي، الدولي مهند علي، الذي لديه إمكانات مميزة تضعه على الطريق الصحيح للخروج من الدوري العراقي، والانتقال للعب في دوريات أوروبية.. فهل يواصل التألق ويثبت جدارته بالأضواء؟

ماذا لو؟

ماذا لو حضر جمهور الأبيض الإماراتي إلى المدرجات بكثافة، في مباراة قيرغيزستان بدور الـ16، والإسهام في تقدم المنتخب في مشوار البطولة؟ خصوصاً أن «الأبيض» لم يخسر تاريخياً أي مواجهة إقصائية ببطولة آسيا حتى الدور نصف النهائي.. لنرفع شعار: «قدام يالأبيض» وبقوة!