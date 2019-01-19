بن هزام: منتخب الإمارات بحاجة الى دعم الجمهور أمام قيرغيزستان

المصدر: منصور السندي -دبي

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبد الله هزام الظاهري أن المنتخب الوطني بحاجة الى دعم كبير من الجمهور الإماراتي خلال مباراته المرتقبة بعد غد الاثنين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي أمام منتخب قيرغيزستان في دور الـ 16 لكأس أمام آسيا 2019، مشددا على أهمية المساندة الجماهيرية في المباراة في منح اللاعبين المزيد من الثقة حتى يتمكنوا من عبور منافسهم والحصول على بطاقة التأهل الى دور الثمانية.

وقال محمد بن هزام في تصريح صحافي" الجمهور يلعب دورا أساسيا في هذه المواجهة الصعبة وثقتني كاملة في أن أبناء الإمارات سيتدافعون إلى استاد مدينة زايد الرياضية منذ وقت مبكر للوقوف خلف المنتخب وتشجيع لاعبيه ".

وقدم بن هزام شكره للجمهور على وقفته القوية خلف المنتخب في المرحلة السابقة، مبيناً أن الالتفاف الجماهيري والدعم الكبير كان أثره واضحا في اعتلاء المنتخب لصدارة المجموعة الأولى، متمنياً أن يستمر هذا التلاحم الجماهيري اللافت في المباراة المقبلة ويكون من أسباب التفوق على منتخب قرغيزستان.

وكان المنتخب قد تصدر مجموعته بالتعادل مع كل من البحرين وتايلاند والفوز على الهند.