رشيدوف: سأتحدث مع المدرب كوستينها للتعاقد مع مبخوت

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مهاجم المنتخب الأوزبكي لكرة القدم، ساردار رشيدوف، المنتقل حديثاً إلى صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي، أنه سيتحدث مع مدرب فريقه الجديد كوستينها من أجل التعاقد مع مهاجم الجزيرة الدولي علي مبخوت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيراً إلى أن مبخوت يعد أفضل اللاعبين الإماراتيين حالياً، وأن الفرصة أمامه كبيرة للاحتراف.

وقال رشيدوف لـ«الإمارات اليوم» إن «مبخوت حقق كل شيء مع ناديه، والفرصة سانحة أمامه حالياً للاحتراف، وأتمنى أن ألعب إلى جانبه، فهو لاعب مميز».

وتطرق رشيدوف إلى عدد من الموضوعات، أبرزها المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين مدرب الجزيرة السابق، الهولندي تين كات، والتي تسببت في عدم استمراره فترة طويلة مع الفريق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يحترم إدارة النادي والمشجعين والمدرب تين كات، وأن ما حدث أصبح من الماضي.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.