المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ونجم المنتخب السابق لؤي السبيعي، إن المنتخب السعودي لم يقدم العرض المتوقع منه في مباراة قطر أول من أمس، في ختام منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية، لكنه ليس قلقاً بشأن المنتخب في المواجهة المقبلة والحاسمة أمام نظيره الياباني في دور الـ16 للبطولة، والتي تقام بعد غدٍ على استاد نادي الشارقة.

وخسر المنتخب السعودي بهدفين دون رد أمام نظيره القطري، أول من أمس، في ختام منافسات المجموعة الرابعة، واحتل الأخضر المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف المنتخب القطري المتصدر برصيد تسع نقاط.

وقال السبيعي في تصريحات صحافية بعد المباراة: «أطمئن الجماهير السعودية بأن الأخضر لا يلعب مباراتين سيئتين متتاليتين، فإذا كان لم يقدم العرض المتوقع منه أمام قطر، وظهر بصورة لا تعكس مستواه الحقيقي، فإنه لا يمكن أن يكون بهذا المستوى في المباراة المقبلة أمام اليابان في دور الـ16 للبطولة، وهي المباراة الفاصلة والحاسمة للفريق، فإما الفوز ومواصلة المشوار نحو انتزاع اللقب الغائب منذ 96، أو توديع البطولة من هذا الدور».

وقال «أقدر تماماً قلق الجماهير السعودية بعد المستوى الذي قدمه الفريق في مباراة قطر، لكنني واثق بأن اللاعبين سيكون لهم ردة فعل قوية أمام اليابان».

وأشار السبيعي إلى أن «المنتخب السعودي رغم الخسارة، إلا أنه كان الأكثر استحواذاً على الكرة أغلب الوقت بدليل أن الإحصاءات الرقمية بعد المباراة كانت تشير إلى أن امتلاكه الكرة بنسبة تفوق 70%، لكن للأسف فقد كانت هذه السيطرة سلبية».

وقال السبيعي «لا شك أن مباراة اليابان نهائي مبكر، لكن قد تكون هذه المواجهة هي الشرارة التي ينطلق منها المنتخب السعودي ويقدم الصورة التي يعرفها عنه الجميع».