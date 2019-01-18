«الأخضر» يضرب موعداً مع اليابان

المصدر: سيد مصطفى ــ أبوظبي

فقد الأخضر السعودي فرصة اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا، بعد خسارته غير المتوقعة من قطر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس في ملعب مدينة زايد لحساب الجولة الثالثة من البطولة،ليلتقي منتخب السعودية نظيره الياباني في الدور المقبل.وسجل هدفي المنتخب القطري المعز علي بواقع هدف في كل شوط (45) و(80).

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي تحققه قطر على السعودية خلال مواجهتهما بالبطولة الآسيوية.

وجاء الشوط الأول متقلب الأحداث، إذ غلب الحذر على أداء الفريقين في البداية، مع أفضلية واضحة للمنتخب السعودي على صعيد وسط الميدان، بيد أن المواجهة بدأ ينفك أسيرها مع الدقيقة 15 التي شهدت أولى المحاولات الهجومية للمنتخب القطري، بتسديدة أكرم عفيف، التي أبعدها الحارس محمد العويس بنجاح.

وكشر الأخضر عن أنيابه بعد ذلك، عندما شق محمد البريك طريقه من الجهة اليمنى وسقط على الأرض، بعد تدخل من عبدالكريم حسن، لكن الحكم الكوري الجنوبي دونغ جان كيم أشار باستئناف اللعب، وسط احتجاج سعودي على القرار.

وبلغت الإثارة مداها في الدقائق الخمس الأخير من الشوط الأول، عندما احتسب الحكم ضربة جزاء ضد علي البليهي، لعرقلته المعز علي، داخل الصندوق، ليسددها حسن الهيدوس، وينقذها الحارس محمد العويس باقتدار (43).

ولكن الدفاع السعودي وقع مرة أخرى في المحظور، بخطأ مشترك بين قلبي الدفاع محمد الفتيل وعلي البليهي، استثمره المعز علي وانفرد بالمرمى، ليسجل لفريقه هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني شكلت الهجمات المعاكسة خطورة بالغة على الدفاع السعودي، ومن إحداها سجل المعز علي هدفاً ألغاه حكم اللقاء، لوجود خطأ على المهاجم القطري ضد الحارس، لكن المعز علي نجح في مناسبة ثانية في أن يُسجل هدف التعزيز لمصلحة فريقه بضربة رأس في الدقيقة 80.