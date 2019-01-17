خليفة مبارك: الفوز ولا شيء سواه

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال مدافع المنتخب الوطني خليفة مبارك، إن المواجهة المنتظرة للأبيض في الدور الثاني لكأس آسيا «الإمارات 2019»، يجب أن يدخلها المنتخب بشعار «الفوز الصريح ولا شيء سواه»، مشدداً على أن جميع اللاعبين على دراية تامة بأهميتها وضرورة حسمها، حتى يواصل الأبيض مشواره نحو منصة التتويج.

وناشد خليفة مبارك غانم في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، الجماهير بمواصلة وقفتها القوية خلف الأبيض، مشيراً إلى التأثير الكبير لعاملي الأرض والجمهور في المراحل المتقدمة من البطولة، وأهمية أن يستفيد المنتخب من هذين العاملين بالصورة المطلوبة، وثمن مدافع منتخبنا دور الجماهير في مرحلة المجموعات، مبيناً أنها أسهمت بشكل كبير في تصدر الأبيض للمجموعة الأولى.

ووعد خليفة مبارك غانم بمضاعفة الجهود في المباراة المقبلة، مؤكداً أن كل عناصر المنتخب ستكون على قدر التحدي، وأن كل لاعب سيكون حريصاً على تقديم أفضل ما لديه حتى يساعد المنتخب على تحقيق الفوز والتأهل إلى مرحلة ربع النهائي.