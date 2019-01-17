المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الشهراني

منح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي لكرة القدم الضوء الأخضر لمدافع «الأخضر»، ياسر الشهراني، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً، ومن المنتظر أن يدخل في قائمة مباراة قطر، التي تقام اليوم في ختام منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات، والتي تحدد أول وثاني المجموعة، بعد تساوي الفريقين برصيد ست نقاط.

مركز

أبدى إعلاميون، يغطون مجموعة الشارقة، إعجابهم بالإمكانات الكبيرة المتوافرة في المركز الإعلامي التابع للمجموعة، حيث قالوا إنه بين الأفضل، ويسهل عليهم عملهم بشكل كبير في تغطية أحداث البطولة القارية. وأشادوا بالتجاوب الكبير، الذي يبديه مسؤولو البطولة، وطاقم العمل في المركز بشكل خاص، مع كل الملاحظات التي يقدمها الإعلاميون.

فعاليات

تشهد منطقة كورنيش أبوظبي معظم الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس آسيا، باعتبارها منطقة تجمع المشجعين، ويقضون فيها معظم الأوقات بعد انتهاء المباريات.

ويبادر العديد من الهيئات في أبوظبي بعرض مشاهد مرئية عن البطولة، ومعلومات عن عدد الملاعب والمنتخبات المشاركة، إذ يشاهد زوار العاصمة الإعلانات والاحتفالات على امتداد الكورنيش، من خلال الصور واللافتات والمجسمات المتعلقة بالبطولة.