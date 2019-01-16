بطولة الإمارات للدرّاجات المائية على كورنيش أبوظبي الجمعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، يوم بعد غدٍ، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، بمشاركة تزيد على 60 متسابقاً في مختلف فئات البطولة، وتقام أحداث الجولة على مياه كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وتتخذ بطولات الدراجات المائية طابعاً دولياً مهماً، حيث إنها تندرج تحت أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية مباشرة، ويتم احتساب نقاطها ضمن تصنيف الاتحاد لمستويات المتسابقين وبشكل سنوي.

وتقام أحداث المنافسة مع اليوم التمهيدي غداً، والذي ستقام خلاله مرحلة التسجيل اليدوي للمتسابقين، الذين لم يقوموا بالتسجيل الإلكتروني عبر الموقع، بالإضافة إلى إقامة الاجتماع التنويري والإلزامي مع نهاية اليوم لكل المتسابقين، ولاحقاً الإعداد والتجهيز من أجل تفاصيل اليوم الطويل والمثير، الذي ينطلق بعد غدٍ الجمعة، مع إقامة السباق على مرحلتين صباحية ومسائية، وبحيث يكون التركيز على المرحلة المسائية، التي تنطلق في تمام الثانية والنصف بعد الظهر، وستقام المنافسة بنظام ثماني فئات.

من ناحيته، أعلن مدير عام النادي، سالم الرميثي، استعداد وجاهزية كل كوادر النادي وأطقمه، من أجل الجولة الثانية من البطولة، كما شدد على الاكتمال والتجهيز الكامل للإعدادات اللوجستية من أجل الجولة، حيث إنها تقام في المكان المعتاد والدائم للمنافسة على كورنيش أبوظبي.

وعن منافسات البطولة، قال الرميثي: «أسهمت البطولة في صناعة وتقديم أبطال جدد، ووصول أسماء إماراتية إلى العالمية منذ تسعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، ودوماً تكون مصنعاً للأبطال وصقل المواهب، وآخر من قدمته كان راشد الملا، الذي ينافس الآن في ألقاب بطولة العالم، وحصد لقب فئة الاستعراض في موسم 2018، على مستوى بطولة العالم للدراجات المائية».