سلة الوصل تنتظر 454 يوماً للفوز على النصر

المصدر: جوني جبور - دبي

انتظر فريق رجال الوصل 454 يوماً، لتحقيق الانتصار الأول على جاره النصر منذ 17 أكتوبر 2017، وذلك بعد أن نجح الإمبراطور، أول من أمس، بالفوز على مضيفه العميد «102-96»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من إياب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لكرة السلة، والتي سجلت أيضاً ابتسام الأرض بوجه أصحابها، بعد أن تمكن الشارقة من تخطي عقبة بني ياس «96-91»، وفوز البطائح على الجزيرة «78-44»، والظفرة على الوحدة «77-68»، وشباب الأهلي على العين «83-76».

ويعود الفوز الأخير للوصل على جاره النصر إلى الجولة الرابعة من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لموسم 2017-2018، حينما فاز الإمبراطور «100-64»، قبل أن يتمكن العميد من فرض هيمنته على نتائج المباريات، التي جمعت الجارين طوال الفترة الماضية.

وأودت الخسارة الأولى للنصر في البطولة، بالسماح لملاحقه وحامل اللقب شباب الأهلي بالدخول شريكاً على الصدارة برصيد 27 نقطة لكلا الفريقين، فيما أهدى انتصار الوصل الارتقاء إلى النقطة 25، والدخول شريكاً مع الشارقة على المركز الثالث، وحافظ البطائح على مركزه الخامس برصيد 22 نقطة، بفارق الثلاث نقاط عن بني ياس صاحب المركز السادس، وليتقدم الظفرة إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن الجزيرة في المركز الثامن، وليقبع فريقا الوحدة والعين في المركزين التاسع والعاشر برصيدي 16 و14 نقطة على التوالي.

وتقام، اليوم، مباراتان في السابعة مساءً لحساب افتتاح الجولة السادسة، تجمع الأولى صاحب الضيافة الشارقة مع جاره البطائح، على أن يستضيف بني ياس فريق النصر، وتقام غداً ثلاث مباريات بالتوقيت ذاته، يحل في الأولى منها شباب الأهلي ضيفاً على الوصل، ويستضيف العين جاره الوحدة، ويلتقي الجزيرة مع مضيفه الظفرة.