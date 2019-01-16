جورج ملكي: أعيش برفقة شقيقي روبرت تجربة فريدة مع منتخب لبنان

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشف لاعب خط وسط المنتخب اللبناني جورج ملكي (24 عاماً)، أن وجوده برفقة شقيقه روبرت (26 عاماً) في ظهورهما الأول تاريخياً مع «منتخب الأرز» في كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل، تجعله يعيش تجربة فريدة، في ظل إتاحة الفرصة لتقديم صورة تعكس مستواهما الجيد في أوروبا، وتسعد الجمهور اللبناني، خصوصاً أن كلاً من جورج وروبرت يواصلان معاً مسيرتهما الاحترافية، كونهما يلعبان معاً في الدوري السويدي، ومع الفريق ذات «إيه إف سي إسكيلستونا».

وأكد ملكي لـ«الإمارات اليوم»، أن مزاملة شقيقه الأكبر، سواء في الدوري السويدي، أو بظهورهما مع المنتخب اللبناني، تمنحه حافزاً لتقديم الأداء الأفضل، خصوصاً أن روبرت يلعب في الخطوط الخلفية كمدافع، مقارنة بمهمة لاعب الوسط التي توكل عادة لجورج، سواء مع ناديه السويدي، أو مع منتخب لبنان.

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