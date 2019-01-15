المنتخب يتعرف إلى منافسه في دور الـ 16 بعد الجولة الثالثة

المصدر: أحمد طارق - دبي

بات المنتخب الوطني يترقب نتائج الجولة الثالثة، للمجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، ليتعرف «الأبيض» على هوية المنتخب الذي سيلتقي معه في دور الـ16 من كأس آسيا، على استاد مدينة زايد الرياضة بأبوظبي في 21 الجاري.

وستشهد الجولة الثالثة ثلاث مباريات حاسمة، تجمع قيرغيزستان مع الفلبين في المجموعة الثالثة، وفيتنام مع اليمن في المجموعة الرابعة ولبنان مع كوريا الشمالية في المجموعة الخامسة، إذ إن جميع المنتخبات الستة لديها حظوظ في التأهل إلى ثمن النهائي من بوابة احتلال المركز الثالث، بعدما حسمت منتخبات الصين وكوريا الجنوبية وإيران والعراق والسعودية وقطر المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على خوض متصدر المجموعة الأولى مباراة دور الـ16 على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، أمام أحد الفرق التي ستتأهل عن طريق أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إذ سيكون المنافس من أحد المنتخبات في المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة.