المصدر: دبي-الامارات اليوم.

راحة

يعتزم مدرب كوريا الجنوبية الإبقاء على نجمه الدولي الكبير ولاعب توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين، على مقاعد البدلاء خلال لقاء المنتخب الصيني المقرر غداً في العاصمة أبوظبي من أجل منحه قسطاً أوفر من الراحة قبل خوض فعاليات دور الـ16 من البطولة، وكان سون هيونغ مين قد التحق بصفوف منتخب بلاده، أمس، عقب انتهاء مباراة توتنهام هوتسبير أمام ضيفه مانشستر يونايتد، والتي خسرها فريقه بهدف

سيارات

اضطرت إدارة المنتخب السعودي إلى الاستعانة بثلاث سيارات لنقل أغراض الفريق إلى أبوظبي، عقب انتهاء مبارياته في دبي، إذ لعب أمام كل من كوريا الشمالية ولبنان، ولم تكفِ سيارتان لنقل كل أغراض الأخضر من أدوات تدريب وكرات وملابس، ما جعل الجهاز الإداري يطلب استدعاء سيارة ثالثة.

مقاعد

خصصت مجموعة الشارقة لكأس آسيا، أماكن خاصة في استاد نادي الشارقة لأصحاب الهمم لحضور المباريات التي تقام في النادي، إذ تم تخصيص مجموعة من المتطوعين والمتطوعات في البطولة للتواجد في المنطقة الخاصة بأصحاب الهمم، لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، فضلاً عن استقبالهم بالورد في المدرجات تقديراً لدورهم الكبير في إنجاح هذا الحدث الذي يقام في الإمارات.